Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Kinderheim

Bergen (ots)

In der Nacht zu heute gegen 01:30 Uhr warf eine unbekannte Person eine Scheibe des Kinderheims in Wardböhmen, Zwischen den Höfen, ein. Auf diese Weise gelang der Täter ins Gebäude und nahm dort zwei Geldtaschen an sich.

Anschließend entkam er unerkannt. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bergen, Tel.: 05051/471660, zu melden.

