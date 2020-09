Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Pkw-Aufbrüchen gesucht

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag, 18.09.2020, wurden auf dem Parkdeck im Herzog-Ernst-Ring an der Einmündung zur Blumlage zwei Autos aufgebrochen. Am Freitag wurde zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr am gleichen Ort ein weiteres Auto aufgebrochen und ein Portmonee entwendet.

Möglicherweise im Zusammenhang steht eine weitere, gleichgelagerte Tat, die sich am Samstag zwischen 16:30 und 18 Uhr in Altencelle in der Alten Dorfstraße ereignet hat.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

