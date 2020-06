Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Verkehrsunfall durch Müdigkeit verursacht

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 10:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5, zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord und der Anschlussstelle Bruchsal. Ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen der Autobahn. Laut eigenen Angaben seien ihm vor Müdigkeit kurzzeitig die Augen zugefallen, so dass er den vorausfahrenden Pkw zu spät erkannte. Um diesem nicht aufzufahren, wich er nach rechts aus und prallte in das Heck eines Sattelaufliegers. Im weiteren Verlauf schleuderte er wieder nach links und prallte gegen die Betonwand. Quer zur Fahrtrichtung kam er schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 11000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell