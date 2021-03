Polizei Aachen

POL-AC: Hambacher Forst: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte Täter zünden technische Einrichtungen der RWE Power AG an

Kerpen-Manheim / Aachen (ots)

Unbekannte Täter legten in der vergangenen Nacht (25.03.2021) gegen 1.40 Uhr einen Brand an einem Trafohaus der RWE Power AG. Auch die Feuerwehr konnte ein völliges Ausbrennen nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Auch an einer weiteren technischen Einrichtung wurde versucht ein Feuer zu legen. Auf mehreren Feldwegen waren Nagelbretter ausgelegt, um die Anfahrt für Polizei und Feuerwehr zu erschweren.

Die Aachener Polizei konnte im Rahmen einer qualifizierten Spurensicherung u.a. einen Benzinbehälter sicherstellen, der vermutlich den Tätern zuzuordnen ist. Er soll nun durch die EK Hambach auf Spuren untersucht werden. Ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0241-9577/35301 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241-9577/34210 zu melden.

