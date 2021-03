Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Bislang unbekannte Täter zerkratzten mehrere PKW

Alsdorf (ots)

Am 24.03.2021 beschädigten bislang unbekannter Täter im Bereich des Willy-Brandt-Rings, in der Nähe des Anna-Parks, 11 PKW durch Kratzer an den Beifahrerseiten. Nach bisherigem Ermittlungsstand ereigneten sich die Taten im Verlauf des gestrigen Nachmittages bzw. des frühen Abend. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241 - 9577 33401 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden. (sb)

