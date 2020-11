Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht im Falkenring (08.11.2020)

VS-VillingenVS-Villingen (ots)

Zu einer Fahrerflucht ist es am Sonntagabend, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr, im Falkenring auf Höhe der Hausnummer 40 gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen VW Passat an der Fahrertür sowie an der hinteren Tür der Fahrerseite. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.500 Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeirevier in Villingen, Telefon 07721 6010, zu melden.

