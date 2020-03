Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Lagercontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen; Marbach am Neckar: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Vaihingen an der Enz: Lagercontainer aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In Vaihingen an der Enz wurden in der Steinbeisstraße zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr, auf dem Gelände einer Firma zwei Lagercontainer aufgebrochen. Aus den Containern wurden mehrere Kompletträdersätze gestohlen. Der genaue Wert des Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz nimmt unter Tel. 07042 941 0 Zeugenhinweise entgegen.

Marbach am Neckar: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

In Marbach am Neckar ereignete sich am Dienstag gegen 7:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Bangertstraße und des König-Wilhelm-Platz ein Verkehrsunfall, bei dem beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein 52-Jähriger stand mit seinem weißen VW Golf in der Bangertstraße an der Ampel zum König-Wilhelm-Platz und will bei Grünlicht in Richtung Bahnhof losgefahren sein. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem silbernen BMW die Poppenweilerstraße und will ebenfalls bei Grünlicht in die Kreuzung und in Richtung Bahnhof eingefahren sein. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander in der Kreuzung und es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

