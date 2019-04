Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle, Einbrüche, Sachbeschädigungen, Brände u.v.m.

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Am Montagabend kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 50-jährigerAudi-Lenker war auf den vorausfahrenden Pkw eines 57-jährigen Audi-Lenkers aufgefahren, der von der L 1084 aus Richtung Neresheim kommend sich nach rechts eingeordnet hatte, um in Richtung Waldhausen abzubiegen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Unfälle beim Ausparken

Abtsgmünd:

Beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke an der Hauptstraße beschädigte am Montag gegen 18.30 Uhr ein 52-jähriger Hyundai-Lenker einen geparkten Daimler Benz, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro entstanden ist.

Aalen:

In der Curfeßstraße beschädigte ein 22-jähriger Mercedes-Lenker beim Ausfahren aus einer Parklücke einen geparkten Audi und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 18.10 Uhr.

Auf einem Kundenparkplatz in der Bischof-Fischer-Straße wurde ein geparkter Pkw am Montag gegen 15 Uhr durch eine 23-jährige Fahrzeuglenkerin beim rückwärts Ausparken beschädigt. 3.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Eine 45-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr gegen 16.50 Uhr am Montag beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke der Gmünder Straße gegen einen geparkten Pkw. 3.500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Mittwoch 24.04.2019 kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 72-jähriger Daimler-Lenker mit HDH-Kennzeichen war auf der B 19 mehrmals sehr dicht auf den Pkw einer 37-jährigen Fahrzeuglenkerin aufgefahren und hatte diese durch mehrmaliges Betätigen der Lichthupe genötigt. Anschließend überfuhr er an der Kreuzung Heidenheimer Straße/Ebnater Straße das Rotlicht der dortigen Ampel, überholte auf der L 1084 kurz vor der BAB-Anschlussstelle Oberkochen einen Pkw, einen Lkw sowie einen Traktor mit Anhänger trotz mehrerer entgegenkommender Fahrzeuge, welche stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.

Die Polizei in Aalen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen bzw. Geschädigte des Vorfalls unter Tel. 07361/5240.

Riesbürg: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagabend gegen 19.30 Uhr zwischen Goldburghausen und Riesbürg, als ein 57-jähriger Toyota-Lenker auf der Straße Am Goldberg auf den Pkw eines 52-jährigen VW-Lenkers auffuhr, der angehalten hatte, um in ein Grundstück abzubiegen. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von 8.000 Euro.

Bopfingen: Unfall beim Ausparken

Ein 54-jähriger KIA-Lenker beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke in der Hauptstraße den vor ihm stehenden Pkw einer 56-jährigen DACIA-Lenkerin. 3.500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Rosenberg: Im Begegnungsverkehr gestreift und geflüchtet

Ein auf der K 3230 aus Richtung Holzmühle kommender Sattelzuglenker streifte am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr in Fahrtrichtung Unterknausen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Sattelzuges und fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Die Polizei Ellwangen bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07961 930-0.

Ellwangen: Autobahnunfall

Am Montagvormittag befuhr ein 20-jähriger Mercedes-Lenker gegen 8.35 Uhr die L 1060 von Röhlingen kommend in Fahrtrichtung Ellwangen. Als er nach links auf die BAB- Anschlussstelle Ellwangen in Fahrtrichtung Ulm abbiegen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Audi-Lenker, der in Richtung Röhlingen unterwegs war. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von rund 45.000 Euro.

Eschach: Unfall beim Ausparken

Ein 42-jähriger Ford-Lenker touchierte am Montag gegen 15.50 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke der Rechbergstraße einen geparkten Sprinter. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Wegen eines im Einsatz befindlichen Rettungswagens musste am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein 53-jähriger VW-Lenker auf der B 298 im Bereich Verteiler Mutlangen-West, Abzweigung Rehnenhof verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 72-jährige Nissan-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Heubach: Geparkten Pkw beschädigt

Einen Schaden von ca. 5.000 Euro verursachte am Montagnachmittag eine 61-jährige Renault-Lenkerin, als sie gegen 14.10 Uhr auf der Straße Alte Steige gegen einen ordnungsgemäß geparkten Daimler Benz fuhr.

Bartholomä: Diebstahl von 2 Cityrollern

Am Mittwoch wurden zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr zwei Cityroller der Marke Oxelo, Farbe schwarz/silber-hellblaue Griffe und Crivit, Farbe Schwarz mit hellblauen Akzenten entwendet, die vor dem Hallenbad auf der dortigen Wiese abgestellt waren. Der Wert wird auf ca. 150 Euro beziffert.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 358-0.

Mögglingen: Jugendliche benommen aufgefunden

Passanten meldeten der Rettungsleitstelle am Montagabend gegen 19:30 Uhr zwei auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße liegende 15- und 13-jährige Mädchen. Die Schwestern befanden sich scheinbar in einer hilflosen Lage. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus aufgenommen. Vermutlich war der Gesundheitszustand des Geschwisterpaares auf Drogenkonsum zurückzuführen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Essingen: Schwelbrand auf Gelände einer Müllentsorgungsfirma

Auf dem Gelände einer Müllentsorgungsfirma kam es am Montag gegen 12:00 Uhr zu einem Schwelbrand. Offenbar hatten sich hier Müllreste selbst entzündet. Die Feuerwehr setzte die Halde, in welcher der Müll gelagert war unter Wasser und räumte sie danach aus. Es entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehren Mögglingen und Heubach waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Zimmerbrand

Gegen 18:15 Uhr wurde am Montagabend ein Zimmerbrand in der Weißensteiner Straße gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Brand wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lorch: Einbrecher wird von Hausbewohner überrascht

Ein unbekannter Eindringling verschaffte sich am Montagabend Zugang zu einem Wohnhaus in der Uferstraße. Dabei traf der Einbrecher auf den 62-jährigen Bewohner des Hauses. Diesen bedrohte der Mann dann mit einem spitzen Gegenstand, bevor er flüchtete.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die den Mann auf der Flucht gesehen haben, sich unter Telefon 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Geldbörse entrissen und geflüchtet

Am Montag gegen 13:30 Uhr war eine 61 Jahre alte Damen in einem Discountermarkt in der Buchstraße einkaufen. Als sie das Geschäft wieder verließ näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad, entriss der Frau ihren Geldbeutel und flüchtete in Richtung Schindelackerweg.

Der Mann war ca. 18-20 Jahre alt und etwa 160-170cm groß. Zur Tatzeit trug der Mann eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Mütze.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07171 358-0 zu melden.

