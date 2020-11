Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen - St. Georgen-Peterzell, B 33) Fahrer eines Audis gefährdet am Freitagnachmittag andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen (06.11.2020)

Bereits am vergangenen Freitagnachmittag, 06.11., hat der Fahrer eines dunklen Audis auf der Strecke zwischen Villingen und St. Georgen-Peterzell durch sein Fahrverhalten und Überholmanöver auf der Bundesstraße 33 andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 19 Jahre junge Fahrer des dunklen Audis vom Typ A3 war kurz nach 15 Uhr, etwa im Zeitraum von 15.05 Uhr bis 15.15 Uhr, auf der B 33 von Villingen in Richtung St. Georgen unterwegs. Hierbei habe der 19-Jährige auf der im Feierabendverkehr stark frequentierten B 33 trotz bestehenden Überholverbots mehrere Fahrzeuge im Bereich der Abzweigung Mönchweiler überholt. Auch im weiteren Verlauf bis Peterzell habe der Audi-Fahrer immer wieder Fahrzeuge überholt, obwohl teils durch entsprechende Verkehrszeichen das Überholen nicht erlaubt war oder auch, wenn sich anderer Fahrzeuge im Gegenverkehr näherten. Teilweise mussten andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Audi zu vermeiden. Auch soll der junge Fahrer des Audis im Bereich Stockburg an den Abzweigungen Königsfeld (L 177) und Groppertal beim Überholen die Sperrfläche und Abbiegespuren benutzt haben. Personen, die am Freitagnachmittag entsprechend Beobachtungen gemacht haben oder selbst durch die Fahrweise des Audi-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-00) in Verbindung zu setzten.

