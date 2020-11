Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich (08.11.2020)

VS-VillingenVS-Villingen (ots)

Ein Pedelec-Fahrer hat sich am Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, bei einem Sturz in der Schwenninger Straße Kopfverletzungen zugezogen. Der 53-Jährige fuhr talwärts auf dem Radweg und kam wegen einer Fehlbedienung seines Pedelecs zu Fall. Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens hatte den Unfall bemerkt und konnte den Verletzten versorgen. Der 53-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand durch den Sturz Sachschaden von rund 50 Euro.

