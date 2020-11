Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht in der Villinger Straße - Polizei bittet um Hinweise (07.11.2020)

VS-SchwenningenVS-Schwenningen (ots)

Zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 11 Uhr, hat sich in der Villinger Straße eine Unfallflucht ereignet. Ein 50-Jähriger bemerkte einen von einem fremden Fahrzeug verursachten Schaden an seinem Fiat Punto, nachdem er diesen über Nacht in einem Hof der Hausnummer 62 geparkt hatte. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Personen die Hinweise zu dem Verursacher oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 6010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tim Gmeiner / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell