Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht- und drei schwerverletzten Personen sowie hohem Sachschaden

Heringsdorf (ots)

Am 11.08.2020 ereignete sich um 14:45 Uhr auf der B 110 zwischen Mellenthin und Görke, Abfahrt Katschow, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Ein aus Richtung Mellenthin fahrender 31-jähriger Fahrzeugführer bog auf Höhe der Ortschaft Katschow nach links in die Feldstr. ein, übersah dabei den entgegenkommenden 59-jährigen Fahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes. Es kam zur frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurden der Mercedesfahrer leicht- und drei Insassen im Skoda lebensbedrohlich verletzt. Die Verletzten wurden durch zwei eingesetzte Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen in die Kliniken Greifswald und Neubrandenburg gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 45.000,- EUR geschätzt. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Der Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA wurde angeordnet. Die B 110 musste für einen Zeitraum von ca. vier Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Matthias Peter Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell