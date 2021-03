Polizei Aachen

POL-AC: 11- jähriger Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (23.03.2021) gegen 16.50 Uhr kam es auf der Kreuzung Halifaxstraße / Melatener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 11- jährigen Jungen auf einem Fahrrad.

Eine 60- jährige Autofahrerin befuhr die Halifaxstraße aus Richtung Vaalser Straße und hielt, aufgrund der roten Ampel, an der Kreuzung Melatener Straße an. Nach ihren und nach Angaben von Zeugen fuhr sie bei Grünlicht wieder an, als von links ein Junge auf einem Fahrrad in den Kreuzungsbereich einfuhr und die Halifaxstraße in Richtung Hexenberg überquerte. Sie bremste sofort stark ab, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 11- Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach ärztlicher Behandlung am Unfallort wurde der Junge in die Obhut des Vaters übergeben.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell