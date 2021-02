Polizei Dortmund

POL-DO: Graffiti-Sprayer in Dortmund-Rahm erwischt

Dortmund (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am gestrigen Dienstagmittag (23. Februar) zwei Graffiti-Sprayer an einer Unterführung in Dortmund-Rahm. Als die Beamten eintrafen, konnte ein Verdächtiger auf frischer Tat festgenommen werden.

Demnach bemerkten Zeugen die zwei Sprayer gegen 13.50 Uhr im Bereich der Jungferntalstraße, nördlich des Nettebachtals. Offenbar entfernte sich eine Person zuvor in unbekannte Richtung, ein zweiter vollendete gerade sein Werk, als die Polizisten eintrafen. Das mehrere Meter breite Graffiti war augenscheinlich frisch, Farbdosen und Rückstände an der Kleidung des 24-jährigen Dortmunders erhärteten den Verdacht.

Ob der junge Mann die Betonwand der Unterführung für eine Übungsfläche hielt, ist noch unklar. Eine Erlaubnis der Emschergenossenschaft hatte er hingegen mit Sicherheit nicht. Die Polizisten stellten die Sprühdosen sicher. Gegen den 24-Jährigen und seinen bislang noch unbekannten Begleiter ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung.

