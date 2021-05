Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/Lkw und Auto zusammengestoßen

Ein Lkw und ein Auto sind am Donnerstagmorgen (27.05.21) auf der B525 zusammengestoßen. Gegen 5.35 Uhr befuhr ein 40-jähriger Dülmener die B525 mit seinem Auto in Fahrtrichtung Nottuln. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Nottuln nach links auf die A43 in Fahrtrichtung Wuppertal zu fahren. Warum es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam, ermittelt nun die Polizei. Mit Rettungswagen kamen beide Fahrer leicht verletzt in Krankenhäuser.

