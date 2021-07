Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Kollision auf Kreuzung, drei Schwerverletzte

Hörstel (ots)

Am Samstag (17.07.21) ist die Polizei am späten Abend gegen 22.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen worden, bei dem drei Personen schwer verletzt worden sind. An der Kreuzung Torfmoorstraße/Am Torfmoorsee waren ein Krad und ein Auto zusammengeprallt. Eine 16-jährige junge Frau aus Spelle befuhr zunächst mit ihrem 125er Krad Aprilia die Torfmoorstraße in Fahrtrichtung Hörstel, als eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Ibbenbüren mit ihrem Pkw Renault aus der untergeordneten Straße die genannte Kreuzung überqueren wollte. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Kradfahrerin, die Pkw-Führerin und ihr 22-jähgriger Beifahrer auch Ibbenbüren wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mittels alarmierter Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden des Unfalls liegt schätzungsweise bei rund 6000 Euro. Der Vater der verunfallten 16-Jährigen befand sich zum Unfallzeitpunkt mit seinem Krad unmittelbar vor seiner Tochter. Er erlitt einen Schock.

