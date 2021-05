Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dapperskamp/Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Dapperskamp zwei Autos aufgebrochen und durchwühlt. Aus einem der Fahrzeuge stahlen die Täter einen grünen Werkzeugkoffer der Marke Bosch. Die Tatzeit liegt zwischen 21.20 Uhr am Freitag (28.05.21) und 7.55 Uhr am Samstag (29.05.21).

Gegen 4.30 Uhr sah eine Zeugin einen noch unbekannten Mann, der sich in der Nähe an einem verlassenen Gebäude mit einem Werkzeugkoffer aufhielt. Sie beschrieb die Person wie folgt: 20-25 Jahre, schlanke Statur, Dreitagebart, kurze dunkle Haare, graue Cappy, graue Jacke, Jeans.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell