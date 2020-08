Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: VW Golf in Jürgenohl durch Unfall beschädigt - Verursacher verschwindet

Goslar (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in der Zeit zwischen 16.00 und 19.20 Uhr, in Goslar, Bürgermeister-Papen-Straße ein Unfall, bei dem ein weißer VW Golf beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich ohne Schadensregulierung.

Die Beschädigungen am VW Golf befinden sich am vorderen linken Kotflügel sowie am linken Außenspiegel. Die Polizei sicherte schwarze Frendanhaftungen, die vom verursachenden Fahrzeug stammen dürften. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von 2500,-EUR geschätzt.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321/339-0

