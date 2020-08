Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 20.08.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 8500,- Euro Sachschaden

18.08.2020, 22.20 Uhr, Seesen,Jahnstr./Braunschweiger Straße. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die Jahnstr. in Rtg. Braunschweiger Str. und wollte nach links in Rtg. stadteinwärts abbiegen, hierbei übersah er einen Pkw, der die Braunschweiger Str. in Rtg. stadtauswärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoss, bei dem beide Pkw stark beschädigt wurden.

Verkehrsunfall mit ca. 800,- Euro Sachschaden

19.08.2020, 10.30 Uhr, Seesen, An der Landesbahn. Eine 78-jährige Pkw Fahrerin aus Bad Gandersheim befuhr die Straße An der Landesbahn in Rtg. Lautenthaler Straße und wollte rechtsseitig auf dem dem dortigen Parkstreifen einparken. Hierbei beschädigte sie einen bereits parkenden Transporter. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Verursacher meldete sich umgehend bei der Polizei und eine Schadensregulierung konnte herbeigeführt werden.

Ladendiebstahl Wert 258,- Euro

19.08.2020, 10.15 Uhr, Seesen, Baumarkt Bahnhofstr. Ein 38-jähriger Kunde aus Goslar wurde dabei beobachtet wie er mit zwei Baumaschinen aus dem Ladengeschäft ging, ohne diese zu bezahlen. Auf Ansprache von Mitarbeitern verblieb er bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die Person am Vortag in gleicher Art und Weise einen Diebstahl ausführte. Eine Wohnungsdurchsuchung wurde erfolglos durchgeführt. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt - AAK 2,31 Promille

20.08.2020, 00.20 Uhr, Seesen/Ildehausen, B 248. Ein 34-jähriger Pkw Fahrer aus Garbsen führte seinen Pkw auf der B 248 von Echte in Rtg. Ildehausen, obwohl er stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Regionalbahn - drei leichtverletzte Personen und ein geschätzter Schaden bei ca. 350.000,- Euro

19.08.2020, 22.55 Uhr, B 248/Bahnübergang, Seesen/Ildehausen Aufgrund der Vollsperrung der A7 kam es auf der B 248 zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Ein 40-jähriger Lkw Fahrer befuhr die B 248 aus Seesen kommend in Rtg. Echte. Aufgrund des stockenden Verkehrs kommt er mit seinem Deichselanhänger auf dem Bahnübergang zum Stehen und kann diesen bei eintretendem Rotlicht und sich senkenden Bahnschranken nicht verlassen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung der Regionalbahn aus Rtg. Kreiensen in Rtg. Goslar konnte der 61-jährige Führer des Zuges den Zusammenprall mit dem Lkw nicht mehr verhindern. Die Regionalbahn kam ca. 25 m hinter dem Bahnübergang zum Stehen. Durch den Zusammenprall wurde der Deichselanhänger vom Lkw abgetrennt, wobei die Deichsel und Achse vom Anhänger abgetrennt wurden. Der Anhänger kippte auf die Seite. Der Lkw wurde durch den Zusammenprall im hinteren Bereich erfasst und um 90 Grad nach rechts gedreht, das Führerhaus blieb unbeschädigt. Die Regionalbahn wurde im Frontbereich stark beschädigt, blieb aber fahrbereit. Zwei der fünf Insassen der Regionalbahn wurde durch den Aufprall leicht an den Beinen verletzt. Der Bahnführer und der Lkw-Fahrer wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die B 248 und die Bahnstrecke blieben bis ca. 03.00 Uhr gesprerrt. 70 Kameraden der Feuerwehr und 5 Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren im Einsatz.(hei)

