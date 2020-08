Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung an einer Haustür

Goslar (ots)

Braunlage: In der Zeit von Dienstag (18.08.2020) gegen 19:30 Uhr, bis Mittwoch (19.08.2020) gegen 08:30 Uhr wurde in der Hüttebergstraße in Braunlage die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigt. In diesem Haus befinden sich größtenteils Ferienwohnungen. Tatbetroffen ist eine Glasscheibe der Hauseingangstür. Diese wurde durch den bislang unbekannten Täter zerstört. Der entstandene Schaden wird auf 400EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

