POL-GS: Versammlungsgeschehen: Kundgebung unter dem Motto "6 Monate nach Hanau - Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen" in Goslar am Jakobikirchhof

Goslar (ots)

Durch den Versammlungsleiter wurde für den 19.08.2020, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr, eine Versammlung in Form einer Standkundgebung in 38640 Goslar, Jakobikirchhof, angezeigt. Thema der Veranstaltung war "6 Monate nach Hanau - Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen".

Insgesamt waren 21 Versammlungsteilnehmer vor Ort.

Die Versammlung, die störungsfrei verlief, wurde vom Versammlungsleiter um 17:21 Uhr für beendet erklärt.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus wurden während des gesamten Verlaufs der Versammlung eingehalten.

