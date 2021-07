Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Am Sonntag landesweiter Aktionstag Fahrrad

Pedelec; Nachtrag: Absage des Aktionstages

Absage! Der heute Vormittag angekündigte landesweite Aktionstag Fahrrad / Pedelec am Sonntag (18.07.) ist leider kurzfristig abgesagt worden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Erstmeldung vom 16.07.2021 - 09.27 Uhr

In ganz Nordrhein-Westfalen führt die Polizei am Sonntag (18.07.) einen Aktionstag zum Thema Radfahren durch. In den letzten Jahren ist die Zahl der Radfahrenden vor allem durch die Nutzung von Pedelecs und E-Bikes auch im Kreis Steinfurt angestiegen. In diesem Zusammenhang ist sowohl die Zahl der Unfälle mit Pedelec-Fahrenden als auch die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer gestiegen. Im Kreis Steinfurt im Jahr 2020 um jeweils mehr als 50 % im Vergleich zu 2019. Allein am vergangenen Wochenende (09. - 11.07.2021) hat es im Kreis Steinfurt viele Unfälle gegeben, an denen Rad-, Pedelec- oder E-Bike-Fahrer beteiligt waren. Sieben Personen wurden dabei leicht und zwei Personen schwer verletzt. Die Kreispolizei Steinfurt möchte auch deshalb an diesem Aktionstag die Rad-, Pedelec- und E-Bike-Fahrer noch mal intensiv auf die Gefahren im Straßenverkehr hinweisen. Am Sonntag gibt es deshalb unter anderem in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr einen Informationsstand am Dreigiebelhaus an der Saline in Rheine-Bentlage. Ein Schwerpunkt wird das Thema "Helm tragen" sein. Immer wieder gibt es Unfälle, bei denen Pedelec-Fahrer schwere Kopfverletzungen erleiden. Ein Helm kann diese bei einem Unfall deutlich reduzieren. Deshalb rät die Polizei allen Radfahrenden, einen Helm zu tragen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sichtbarkeit. Die Geschwindigkeit von Pedelecs und E-Bikes wird von anderen Verkehrsteilnehmern häufig unterschätzt. Umso wichtiger ist es, dass Zweiradfahrer durch gut sichtbare Kleidung rechtzeitig erkannt werden. Des Weiteren wird es einen Simulator geben, der deutlich macht, wie schnell sich Verkehrsteilnehmer zum Beispiel durch die Nutzung von Smartphones ablenken lassen. Außerdem geben die Polizisten in Rheine-Bentlage Informationen zu weiteren Gefahren im Straßenverkehr und Tipps zur Vorbeugung oder zur Diebstahlsicherung. Zum Aktionstag können Radfahrer ihre Räder sowohl am Infostand als auch an allen Polizeiwachen im Kreis Steinfurt registrieren lassen. Durch die Corona-Pandemie musste die Registrierung zeitweise ausgesetzt werden. Dies ist jetzt wieder möglich. Auch nach dem Aktionstag am Sonntag. Im gesamten Kreis Steinfurt werden am Aktionstag vermehrt Polizisten im Einsatz sein, die Verkehrskontrollen durchführen. Dabei legen sie ein besonderes Augenmerk auf Radfahrer und das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber den Zweiradfahrern. Die Kreispolizei Steinfurt hofft, durch diesen Aktionstag alle beteiligten Verkehrsteilnehmer für das Thema Radfahren zu sensibilisieren und dadurch die Zahl der Unfälle mit Zweiradfahrern zu verringern.

