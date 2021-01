Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein offenbar erheblich alkoholisierter Radfahrer ist am frühen Freitagmorgen in Karlsruhe-Hagsfeld von der Polizei kontrolliert worden. Gegen die folgenden Maßnahmen der Beamten wehrte sich der 24-jährige Mann und beleidigte die Polizisten mehrfach. Seinen Rausch musste er schließlich in einer Zelle ausschlafen.

Der 24-Jährige war gegen 06:30 Uhr auf seinem Fahrrad nahe der Straßenbahnhaltestelle Reitschulschlag unterwegs. Da er in deutlichen Schlangenlinien fuhr, wurde eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt auf den Radfahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-Jährigen schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Der junge Mann selbst zeigte sich unkooperativ und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab und weigerte sich zudem, einen Mund-Nasen-Schutz anzuziehen.

Als der 24-Jährige daraufhin auf das Polizeirevier mitgenommen werden sollte, wehrte er sich gegen die Maßnahmen, so dass ihm die Beamten Handschließen anlegen mussten. Nachdem auf dem Revier die Personalien des Mannes ermittelt werden konnten, sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Auch hiergegen setzte sich der Mann zur Wehr, weshalb er erneut fixiert werden musste, um dem Arzt die Blutentnahme zu ermöglichen.

Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin wurde der 24-Jährige im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Beamten beleidigte der Mann daraufhin mehrfach auf Übelste.

Der 24-jährigen Deutschen wird sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten müssen.

