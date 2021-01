Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kleinkraftrad in Brand geraten

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein Zeuge meldete am Freitag gegen 18:00 Uhr einen Brand auf einem Firmengelände in der Augartenstraße in der Karlsruher Südstadt. Wie sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort herausstellte, war ein im Innenhof abgestelltes Kleinkraftrad in Brand geraten.

Ersten Ermittlungen zufolge ist eine vorsätzlich herbeigeführte Brandstiftung derzeit nicht auszuschließen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

