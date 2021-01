Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Falsches Versicherungskennzeichen am Elektroroller

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein 18-Jähriger war am Freitagabend in der Rahel-Strauß-Straße in der Karlsruher Südstadt mit einem E-Scooter unterwegs, an dem ein mutmaßlich gestohlenes Versicherungskennzeichen angebracht war.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt kontrollierten den jungen Mann, als er am Freitag gegen 19:35 Uhr in Richtung der Rüppurrer Straße fuhr. Wie sie feststellten, passte das angebrachte Kennzeichen nicht zu dem benutzten Fahrzeug. Offensichtlich stammte dies von einem Mietroller. Da der 18-Jährige bereits am Vortag ohne Versicherungskennzeichen erwischt worden war, wurde sein Elektroroller vorerst beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Moritz Hipp, Pressestelle

