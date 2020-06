POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fenster einer Sporthalle beschädigt; Sachsenheim und Bietigheim-Bissingen: alkohlisierte 44-Jährige in Unfälle verwickelt; Marbach am Neckar: 30-Jährige von Unbekanntem belästigt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Fenster einer Sporthalle beschädigt

Zwischen Sonntag 15.00 Uhr und Montag 10.15 Uhr wurde die Jahnhalle in der Jahnstraße in Bietigheim-Bissingen beschädigt. Ein noch unbekannter Täter warf, vermutlich mit einer Flasche, eines der Fenster der Halle ein. Mutmaßlich wurde die Halle jedoch nicht betreten. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, sich zu melden.

Sachsenheim-Kleinsachsenheim und Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: alkoholisierte 44-Jährige in Unfälle verwickelt

In gleich zwei Unfälle in Kleinsachsenheim und Metterzimmern war eine 44 Jahre alte Frau am Montagabend kurz hintereinander verwickelt, vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Mazda gesetzt hatte. Gegen 23.10 Uhr war sie zunächst in der Großsachsenheimer Straße in Kleinsachsenheim unterwegs. Beim Befahren der scharfen Linkskurve in die Löchgauer Straße kam sie, obwohl sie wohl mit geringer Geschwindigkeit fuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Erst rund 100 Meter später hielt die 44-Jährige ihren Wagen an. Als sie von Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde, bemerkten diese Atemalkoholgeruch bei der Frau. Die Zeugen alarmierten hierauf die Polizei. Die Mazda-Lenkerin stieg nun wieder in ihren PKW ein und setzte ihre Fahrt kurzerhand in Richtung Metterzimmern fort. Auf ihrer Fahrt kam sie nun wohl mehrfach nach rechts von der Straße ab und beschädigte einige Leitpfosten. Am Ortseingang von Metterzimmern prallte sie gegen das Ortsschild und überfuhr schließlich noch mehrere Hecken. Der PKW kam schließlich in der Kleinsachsenheim Straße in Metterzimmer zum Stillstand. Dort wurde die 44-Jährige noch im Wagen sitzend von Polizeibeamten angetroffen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, worauf sich die Frau einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 12.000 Euro belaufen. Die weiteren Schäden wurden auf mehrere tausend Euro beziffert.

Marbach am Neckar: 30-Jährige von Unbekanntem belästigt

Eine 30 Jahre alte Frau traf am Montag gegen 23.20 Uhr in der Schillerstraße in Marbach am Neckar auf einen noch unbekannten Täter, der sich ihr gegenüber obszön verhielt. Die Frau hatte ihren PKW vor einem Wohnhaus abgestellt und telefonierte, als sie hierbei beobachtete, wie der Unbekannte gegen die Hauswand urinieren wollte. Sie sprach ihn an, worauf sich der Täter zu ihr umdrehte und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Gleichzeitig beleidigte er die 30-Jährige, die ihm antwortete, dass sie die Polizei rufen werde. Der Unbekannte ging nun mit weiterhin geöffneter Hose und sichtbarem Glied in Richtung Altstadt davon. Soweit es der Frau möglich war, verfolgte sie den Mann mit ihrem Fahrzeug. Dieser ging über den Cottaplatz zur Niklastorstraße, dann weiter zur Stadtkirche und über eine Treppe in Richtung des Marktplatzes. Dorthin konnte ihm die 30-Jährige nicht folgen, da eine Vollsperrung im Bereich der Stadtkirche besteht. Beamte des Polizeireviers Marbach am Neckar begannen, nachdem die 30-Jährige die Polizei alarmiert hatte, mit Fahndungsmaßnahmen. Der Tatverdächtige konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Der Mann dürfte etwa 20 Jahre alt und circa 180 cm groß sein. Er wurde als sehr schlank beschrieben, hat einen dunkleren Teint und einen leichten Schnurrbart. Bekleidet war der Täter mit einer knielangen Jeanshose und einer dunklen Jacke mit der Aufschrift einer Sportmarke auf der linken Brustseite. Auf dem Kopf trug er eine weiße Mütze. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet um Hinweise.

