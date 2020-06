POL-LB: Unfallflucht in Weil im Schönbuch; Einbruch in Schule in Sindelfingen-Maichingen; Unfall mit Radfahrer in Leonberg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weil im Schönbuch: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mit seinem Fahrzeug am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr einen in der Straße "Im Troppel" in Weil im Schönbuch am Straßenrand abgestellten Mercedes. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

Sindelfingen-Maichingen: Einbruch in Schule

In eine Schule in der Rudolf-Harbig-Straße in Sindelfingen-Maichingen wurde zwischen Sonntag, 14:00 Uhr, und Montag, 10:50 Uhr, eingebrochen. Nachdem man sich Zugang verschafft hatte, wurden im Gebäude Türen aufgehebelt und das Lehrerzimmer durchsucht. Das Diebesgut ist bislang noch nicht abschließend bekannt. Zeugen können sich unter Tel. 07031 204050 an den Polizeiposten Maichingen wenden.

Leonberg: Unfall mit Radfahrer

Am Montag kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Brennerstraße in Leonberg, als ein 22-jähriger Radfahrer die Straße fahrenderweise mit seinem Rad überqueren wollte. Der 22-jährige missachtete mutmaßlich die rote Fußgängerampel und kollidierte in der Folge mit dem BMW eines 23-Jährigen. Dieser wollte gerade von der Leonberger Straße in die Brennerstraße abbiegen, konnte den Unfall aber trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden werden insgesamt auf etwa 800 Euro geschätzt.

