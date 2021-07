Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Straßenraub, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Eine ältere Frau ist am Mittwoch (07.07.21) gegen 09.35 Uhr an der Kirchstraße Opfer eines Straßenraubs geworden. Der unbekannte Täter sprach die Geschädigte auf dem Vorplatz der dortigen Sparkasse an und fragte, ob sie ihm Geld für einen Parkautomaten wechseln könne. Die Frau tat ihm den Gefallen. Daraufhin entfernte sich der Täter zunächst. Kurz darauf kehrte er zurück und entriss der Geschädigten ihre Geldbörse. Der Täter entnahm aus der Börse einen dreistelligen Eurobetrag in Bar. Anschließend flüchtete er in Richtung Borghorster Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 25 bis 28 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er trug ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Hose und dunkle Sportschuhe. Er hatte einen dunklen Teint und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Polizei sucht nach dem Täter. Bisherige Ermittlungsansätze führten nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben, oder die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 02571/928-4455 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell