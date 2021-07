Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Donnerstagvormittag (15.07.) ist die Polizei gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zur Kirchstraße gerufen worden. Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin aus Emsdetten hatte sich dabei schwer verletzt. Ein 60-jähriger Emsdettener parkte seinen Opel Mokka in Höhe der Kirchstraße 30-34 in Fahrtrichtung Borghorster Straße. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete er die Fahrertür und die Pedelec-Fahrerin aus Emsdetten, die aus Richtung Innenstadt kam, kollidierte mit der Fahrertür. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.150 Euro.

