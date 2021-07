Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall, Polizei bittet Autofahrer um "holländischen Griff" beim Aussteigen

Greven (ots)

Eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Greven ist am Mittwoch (07.07.21) um 12.20 Uhr an der Goerdelerstraße beim Vorbeifahren an einem parkenden PKW verletzt worden. Als die Frau in Höhe des Pkw war, öffnete die 39-jährige Fahrerin die Tür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für jeden Fahrzeuginsassen die Verpflichtung gilt, vor dem Austeigen auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Es empfiehlt sich, den sogenannten "holländischen Griff" anzuwenden. Dabei öffnet man - egal, ob als Fahrer oder Beifahrer - die Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen. Der Fahrer öffnet die Autotür also mit der rechten Hand. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper des Fahrers automatisch nach links, er kann über die Schulter nach hinten blicken und einen eventuell näherkommenden Radfahrer sehen. Somit erfolgt quasi "automatisch" der Schulterblick, der schwerwiegende Unfälle verhindern helfen kann.

