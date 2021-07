Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall auf der Brookstraße, 52-Jähriger tödlich verletzt

Ochtrup (ots)

Auf der Brookstraße ist ein 52-jähriger Mann aus Polen am Mittwochmorgen (14.07.21) gegen 06.35 Uhr bei einem Alleinunfall tödlich verletzt worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte erlag der Mann seinen Verletzungen. Der 52-Jährige befuhr ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Motorroller die Brookstraße in Richtung Laurenzstraße. In einer leichten Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 98 kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg. Dort prallte er gegen einen Laternenmast und kam zu Fall. Zeugenaussagen zufolge blieb der Mann regungslos liegen. Ein Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug kamen zur Unfallstelle. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Reanimation des 52-Jährigen. Dieser war jedoch so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Brookstraße wurde zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 350 Euro.

