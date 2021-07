Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Papiermüllcontainer brennt ab

Hörstel (ots)

Auf dem Schulhof der St.-Antonius-Grundschule an der Straße Auf der Burg in Bevergern ist in der Nacht zu Mittwoch (14.07.21) gegen 01.10 Uhr eine große Mülltonne abgebrannt. Es handelt sich um einen Container für rund 1000 Liter Papiermüll. Die Feuerwehr konnte den Brand vor Eintreffen der Polizei zügig löschen. Es entstand kein weiterer Schaden. Die Tonne wurde ersten Erkenntnissen zufolge in Brand gesetzt - wie, ist noch unklar. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Daher nimmt die Polizei in Rheine Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

