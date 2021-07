Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Steinfurt (ots)

Am Samstag (10.07.21), um 23.20 Uhr, missachtete ein unbekannter Pkw-Fahrer den Vorrang einer 24-jährigen Fußgängerin aus Greven. Der Pkw-Fahrer bog von der Nordwalder Straße nach rechts in den Münsterdamm ab und fuhr die 24-jährige an, die mit ihrem Hund an der Leine bei Grünlicht den Kreuzungsbereich überquerte. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt. Durch das Zurückziehen Ihres Hundes konnte sie noch vermeiden, dass dieser überfahren wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um ein dunkles Cabrio mit hellem Stoffdach handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven unter der Tel.: 02571 / 928-4455

