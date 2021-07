Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten/zeitweise Vollsperrung der Telgter Straße

Greven (ots)

Die Telgter Straße musste am Dienstag (13.07.21) auf Höhe der Fuestruper Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Dort hatte sich gegen 08.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person leicht und eine weitere Person schwer verletzt wurden. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) fuhr mit einem grauen Opel Astra kurz vor Bockholt auf der Telgter Straße (L588) in Richtung Greven. Kurz nach dem Einfahren in den Kreis Steinfurt wollte die 44-Jährige nach links in die Fuestruper Straße abbiegen. Dabei missachtete sie ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt eines entgegenkommenden grauen Fiat Punto, den eine 40-Jährige aus Ostbevern (Kreis Warendorf) steuerte. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Dabei wurden beide Autofahrerinnen verletzt - die 44-Jährige leicht, die 40-Jährige schwer. Rettungswagen brachten die Frauen in Krankenhäuser. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand jeweils ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Telgter Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung dauerte etwa zweieinhalb Stunden. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenem Motoröl.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell