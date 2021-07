Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstahl von Baustelle, Container aufgebrochen

Hörstel (ots)

Auf einer Baustelle an der Hauptstraße/Ecke Lütkenfelder Straße in Dreierwalde ist ein Baucontainer aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag (09.07.21), 13.00 Uhr, und Montag (12.07.21), 06.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Container. Daraus entwendeten sie mehrere Elektrogeräte. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell