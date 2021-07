Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Ortsteil Leeden, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Steinfurt (ots)

Am Montagnachmittage (12.07.) kam es um 14.15 Uhr in Leeden zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 29jährigen Fahrzeugführer aus Georgsmarienhütte befuhr mit seinem Pkw die Natrup-Hagener-Str. in Rtg. Lotte. In einer leichten Rechtskurve stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem ihm entgegen kommenden Pkw eines 34jährigen Fahrzeug-Führers aus Hagen zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden hierbei Verletzt und mit den eingesetzten Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000,-EUR bzw. 10000,-EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Natrup-Hagener-Str. gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

