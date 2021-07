Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Lagerräume einer Apotheke, Medikament gestohlen

Recke (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag (10.07.21), 13.00 Uhr, und Montag (12.07.21), 07.45 Uhr aus den verschlossenen Lagerräumen einer Apotheke an der Hauptstraße mehrere Medikamentenpackungen gestohlen. Die Räume liegen im Kellergeschoss der Apotheke. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter durch den Lichtschacht und das Kellerfenster ins Innere. Über die genaue Anzahl der gestohlenen Packungen liegen noch keine Angaben vor, Hinweise auf mögliche Täter ebenso wenig. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/5914315.

