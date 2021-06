Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau, nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Zeugen gesucht

Mainz-Weisenau (ots)

Montag, 08.06.2021, 13:05 Uhr

Am frühen Montagnachmittag kommt es gegen 13 Uhr in der Mainzer Hohlstraße zum Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Radfahrer verletzt wird. Der unfallbeteiligte Fahrer eines weißen Mercedes entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach aktuellem Kenntnisstand befährt der 24-jährige Radfahrer die Hohlstraße bergab in Richtung Rhein. Er befindet sich laut eigenen Angaben bereits auf Höhe von am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, als ihm ein weißer Mercedes mit einem "mindestens 50-jährigen" Mann am Steuer entgegen kommt. Auf gleicher Höhe kommt es laut Angaben des Radfahrers zur Berührung des Pkw-Außenspiegels mit seinem Fahrradlenker. Der 24-Jährige kommt hierdurch zu Fall und erleidet Verletzungen an beiden Knien und der Hand zu. Der Fahrer des Mercedes betätigt anschließend noch die Fahrzeughupe und setzt seine Fahrt fort, ohne einen Austausch von Personalien zu gewährleisten. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum unfallbeteiligten Fahrzeug und zum Unfallhergang machen können. Der Fahrradfahrer beschreibt den Fahrer des weißen Mercedes als mindesten 50 Jahre.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell