POL-PPMZ: Diebstahl von Geldbörse während der Suche nach herabgefallenen Kopfhörern

Mainz-Altstadt (ots)

Bereits am Vormittag des 02.06.2021 kam es in der Altstadt zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw, während der 44-Jährige seine herunter gefallenen Kopfhörer suchte. Beim Ausziehen der Maske fielen dem Mann die kabellosen Earpods aus den Ohren und neben das geparkte Fahrzeug. Sein Portemonnaie hatte der Mann bereits auf den Beifahrersitz gelegt, die Fahrzeugtür stand offen. Während der Suche näherte sich ihm ein ca. 50-60 Jahre alter Mann, der zuvor vor einem nahegelegenen Copyshop gesessen hat und zeigt ihm einen der auf dem Boden liegenden Kopfhörer. Nachdem der Geschädigte beide Kopfhörer gefunden und aufgehoben hat stellt er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr in dem Pkw liegt und der unbekannte Mann, gegen den sich nun der Tatverdacht richtet, ebenfalls nicht mehr vor Ort ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

