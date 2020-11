Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Anhänger mit Rüttelplatte in Koblenz gestohlen

KoblenzKoblenz (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 11.11.20 in ein eingezäuntes Baustellengelände in der Josep-Funken-Straße in Koblenz ein. Aus dem Neubaubereich einer Waschhalle stahlen diese einen Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen DN-QS 430 und eine Rüttelplatte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

