Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Brand in Koblenz-Neuendorf

KoblenzKoblenz (ots)

Am Montag, 09.11.2020, 00:09 Uhr, wurde der Brand eines Pkw im Wendehammer des Schillwegs in Koblenz gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Berufsfeuerwehr brannte der BMW im Bereich des Motorraumes. Anschließend griffen die Flammen auf den Fahrgastraum über. Aufgrund der Tatsache, dass das Fahrzeug seit zwei Tagen nicht mehr bewegt wurde, kann im vorliegenden Fall eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

