Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 31008 Elze; Mittwoch, den 08.01.2020, 01.50 - 02.05 Uhr: Nächtliche Verfolgungsfahrt über die Bundesstraße 3

Hildesheim (ots)

leo. In der Nacht zum Mittwoch fiel gegen 01.50 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Elze ein Pkw auf, der ohne Beleuchtung durch die Schmiedetorstraße in Elze fuhr. Dem Signal zum Anhalten folgte der Fahrer nicht. Um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, beschleunigte er seine Fahrt und flüchtete über die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover. Die Verfolgungsfahrt, an der insgesamt neun Funkstreifenwagen beteiligt waren, führte mit bis zu 180 km/h durch die Ortschaften Wülfingen, Eldagsen, Hallerburg und Adensen. Dort fuhr der Flüchtende in der Straße Reuteranger in einen Wendehammer und konnte durch die Polizei gestellt werden. Da er sich heftig wehrte, mussten dem Fahrer, einem 56-jährigen Mann aus dem Landkreis Hameln/Pyrmont, zeitweise Handfesseln angelegt werden. Wegen des Verdachts der Alkohol- und Medikamentenbeeinflussung wurde ihm anschließend im Gronauer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

