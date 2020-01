Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag zur Pressemeldung vom 02.01.2020 - Schwelbrand in Fachwerkhaus in Elze

Hildesheim (ots)

ELZE - (jpm)Am Vormittag des 02.01.2020 kam es in einem Fachwerkhaus in der Flutstraße in Elze zu einem Schwelbrand (hiesige Pressemeldung vom 02.01.2020, 15:32 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4482481).

Bezüglich der Brandursache wurden im Nachgang Ermittlungen durch Beamte des 1. Fachkommissariats der Polizei Hildesheim geführt. Demnach sprechen die Ermittlungen für eine Brandursache in Zusammenhang mit dem Betrieb eines gemauerten Kaminofens, der seit annähernd 30 Jahren genutzt wird. Die regelmäßige Befeuerung des Ofens wirkte sich thermisch auf einen unter der Feuerstelle, in der Lehmzwischendecke, befindlichen Holzträger aus. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge führte dies letztendlich zum Schwelbrand des Holzträgers in der Zwischendecke.

Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Handeln haben sich nicht ergeben.

