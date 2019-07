Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schwarzfahrer muss 40 Tage in Haft - Bundespolizei nimmt am Flughafen Köln/Bonn gesuchten Mann fest -

Köln/Bonn (ots)

In der vergangenen Nacht haben Bundespolizisten am Flughafen Köln/Bonn einen 41-jährigen Mann verhaftet, als er versuchte aus Antalya in das Bundesgebiet einzureisen.

Grund für die Verhaftung war eine nicht geleistete Geldstrafe in Höhe von 400 Euro (zuzüglich der Verfahrenskosten). Diese hätte der Mann aufgrund eines Strafbefehls wegen Erschleichens von Leistungen bezahlen müssen.

Auch ein Jahr nach Rechtskräftigkeit des Strafbefehls hatte der Gesuchte die Geldstrafe noch nicht beglichen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim schrieb ihn im Juni 2019 daher zur Festnahme aus.

Der 41-Jährige war auch auf der Flughafendienststelle der Bundespolizei nicht in der Lage, die noch offene Strafe zu entrichten.

Nun erwarten ihn 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Flgh. Köln/Bonn

Christian Große-Onnebrink



Telefon: 02203 / 9522 - 1400

E-Mail: presse.cgn@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



www.bundespolizei.de



Postfach 980125

51129 Köln



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell