POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim, Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Sonntag, 06.06.2021, 04:46 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:46 Uhr werden Anwohner in der Straße "An den Reben" im Stadtteil Mainz-Gonsenheim, auf zwei Graffitisprayer aufmerksam. Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 können daraufhin noch vor Ort zwei Jugendliche feststellen, die zuvor die Wand einer Garage auf der gesamten Fläche besprüht hatten. Die beiden Tatverdächtigen versuchten sich zunächst noch auf dem Garagendach vor der Polizei zu verbergen und zu Fuß zu flüchten. Beide Personen konnten jedoch noch in Tatortnähe angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurden auch die benutzen Farbspraydosen aufgefunden und sichergestellt. Die beiden jugendlichen Sprayer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

