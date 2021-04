Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus - Kind kommt mit Schock davon

Mainz-Weisenau (ots)

Donnerstag, 29.04.2021 - 14:35 Uhr

Gestern Nachmittag wurde ein 12-Jähriger Junge in der Friedrich-Ebert-Straße von einem Linienbus erfasst, dabei wurde das Kind jedoch nicht verletzt. Der Junge lief mit vier Freunden auf dem Gehweg der Friedrich-Ebert-Straße, rennt nach Angaben des Busfahrers hinter einem Linienbus über die Straße und wird beim Überqueren von einem weiteren Linienbus in Schrittgeschwindigkeit mit der Fahrzeugfront erfasst. Der 12-Jährige stand unter Schock und wurde vorsorglich in die Uni-Klinik verbracht. Der Junge, seine Freunde und auch der Busfahrer wurden durch den Rettungsdienst und von Notfallseelsorgern betreut. Alle Erziehungsberechtigten wurden telefonisch über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und erschienen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell