Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim, 83-jährige Frau aus Mainz-Laubenheim vermisst

Mainz-Laubenheim (ots)

Bereits seit gestern Abend, Mittwoch, den 28.04.2021, sucht die Mainzer Polizei nach einer 83-Jährigen Frau aus dem Stadtteil Mainz Laubenheim.

Gestern gegen 13:00 Uhr wurde die Frau, die nach derzeitigem Kenntnisstand zu Fuß unterwegs ist, letztmalig an ihrer Wohnanschrift in Mainz-Laubenheim gesehen. Noch bis in die Nacht wurde durch die Polizei mit Einsatzkräften am Boden und mittels Hubschrauber, nach der 83-jährigen Vermissten gesucht. Am heutigen Morgen wurde die Suche, unter Einbindung von Hubschrauber und der Wasserschutzpolizei, wieder aufgenommen. Das zuständige Dezernat für Vermisste der Mainzer Kriminalpolizei, hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die 83-jährige Frau wird wie folgt beschrieben:

1,60m, schlank, blond-graue, schulterlange Haare, Brille, hellblaue Weste, schwarze Umhängetasche.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau geben können, werden gebeten die Mainzer Polizei zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell