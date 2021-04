Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Saarstraße, Insektenschutzplane legt Verkehr kurzzeitig lahm

Mainz-Saarstraße (ots)

Dienstag, 27.04.2021, 16:32 Uhr

Die Insektenschutzplane eines angrenzenden Gemüsefeldes legt am Dienstag, den 27.04.2021 gegen 16:32 Uhr kurzzeitig den Verkehr auf der Mainzer Saarstraße lahm. Die Plane verfing sich aufgrund aufkommenden Windes in der der seitlichen Bepflanzung und bedeckte einen erheblichen Teil der Fahrbahn in Richtung Mainz-Finthen. Dank mehrerer Notrufe von Verkehrsteilnehmern, konnten Streifen der Mainzer Stadtinspektionen die Plane schnell von der Fahrbahn entfernen und sichern.

