POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Dienstag, 27.04.2021 18:51 Uhr

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gestern Abend gegen 18:50 Uhr ein grüner Opel, Modell unbekannt, die Ludwig-Schwamb-Straße in Mainz-Bretzenheim, in Richtung Uhlerbornstraße. Laut Zeugenangaben wich der oder die Fahrer:in des genannten Opel, einem entgegenkommenden Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 21 aus, kam auf den Gehweg ab und prallte mit dem Heck gegen einen, am Fahrbahnrand geparkten, blauen VW Golf. Trotz des entstandenen Schadens entfernte sich der oder die Fahrer:in des Opels, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei vom Mainzer Lerchenberg sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem genannten Vorfall, Angaben zu Fahrer:in oder Kennzeichen des Unfallverursachers geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

