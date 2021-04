Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schwerer Baustellenunfall in Nieder-Ingelheim - Arbeiter tödlich verletzt

Ingelheim (ots)

27.04.2021, 08:00 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde ein Bauarbeiter bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Nieder-Ingelheimer Gertruden Straße tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 59-jährige Arbeiter gerade dabei eine schwere Schalungswand zu lösen, als diese kippte und den Mann unter sich begrub. Den Kollegen des 59-Jährigen gelang es mit einem Kran die schwere Wand wegzuheben und den schwerverletzten zu befreien. Eine sofortige Reanimation durch Rettungsdienst und Notarzt verlief erfolglos, der 59-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Ingelheimer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zusammen mit Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft werden die genauen Umstände des Unfalls aufgeklärt. Zur Betreuung der Kollegen des Verstorbenen waren Notfallseelsorger an der Unfallstelle. Neben dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim vor Ort. Die Gertruden- und Ottonen Straße mussten kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell